"Dostawy LNG stały się już rutynowe, w tym roku to 15. dostawa. Jesteśmy w trakcie zawierania umów z dostawcami amerykańskimi na kolejne kilka miliardów metrów sześciennych, które od 2022 r. będą przypływały do Polski, lub będziemy je sprzedawać na całym świecie" - powiedział PAP Woźniak.

Poinformował, że spółka w przyszłym roku planuje odbiór kolejnych 28 dostaw w świnoujskim terminalu.

Prezes zaznaczył też, że spółka jest przygotowana do sezonu grzewczego.

"Magazyny zatłoczone są w 91 proc. To jest ponad 2,7 mld m sześc. gazu. Magazyny napełniane są bardzo szybko. Na pewno zdążymy przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, kiedy zużycie gazu rośnie. Jesteśmy przygotowani do zimy, do sytuacji kryzysowych zgodnie z przepisami polskimi i unijnymi" - zapewnił. (PAP)

autor: Małgorzata Dragan