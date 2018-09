Lokum Deweloper ma pozwolenie na użytkowanie Lokum Siesta w Krakowie



Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Lokum Deweloper otrzymał pozwolenie na użytkowanie osiedla Lokum Siesta w Krakowie, podała spółka. Spółka rozpoczęła przekazywanie lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku 2018 r., podała spółka.

"Kontynuujemy tutaj z powodzeniem sprawdzony wrocławski model biznesowy. Dzięki pełnieniu roli generalnego wykonawcy jesteśmy w stanie sprawować pełen nadzór nad kosztami, terminami i jakością produkcji. Mimo widocznych na rynku problemów z dostępnością materiałów budowlanych czy brakiem wykwalifikowanych pracowników, zrealizowaliśmy inwestycję zgodnie z przyjętym harmonogramem. Oferujemy wyjątkowy produkt - komfortowe osiedla z oryginalnymi częściami wspólnymi w bardzo dobrych lokalizacjach. Zaprojektowaliśmy funkcjonalne lokale, o różnorodnych metrażach i przemyślanych układach. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się wyjątkową zielenią na osiedlu oraz sąsiedztwem rzeki Wilgi " - powiedział prezes Bartosz Kuźniar, cytowany w komunikacie.

Lokum Siesta to jedna z dwóch realizowanych obecnie przez spółkę inwestycji w Krakowie. Pierwszy etap osiedla obejmuje 115 lokali. Blisko 90% z nich znalazło już swoich nabywców.

"Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami spółka zakończy w drugim półroczu realizację kilku projektów deweloperskich, co umożliwi rozpoznanie ich w wyniku finansowym 2018 r. " - czytamy dalej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. Od 2014 r. jego obligacje są notowane na rynku Catalyst, natomiast w 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)