Na pewno różnice między jednym i drugim bankiem są. (...) My jesteśmy bankiem uniwersalnym, obecnym we wszystkich segmentach klientowskich - tłumaczy Marek Tomczuk. Tu mamy do czynienia z dwiema organizacjami. Jedną, która jest na rynku od 90, druga, która funkcjonuje na rynku od 10 lat, więc na pewno to determinuje szereg różnic - mówi wiceprezes Pekao.

Wiceprezes Pekao tłumaczy, dlaczego nie doszło do fuzji Aliora z jego bankiem .