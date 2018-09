Polska i Litwa mają list intencyjny ws. automatycznych samochodów



Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Przedstawiciele rządów Litwy oraz Polski podpisali list intencyjny dotyczący wspierania rozwoju automatycznych samochodów. Celem listu jest promowanie technologii automatycznych samochodów (CAD) dla wspierania zrównoważonej mobilności, innowacji oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, podało Ministerstwo Cyfryzacji.

"Sygnatariusze wyrażają w nim wolę współpracę w zakresie zaawansowanych technologii łączności elektronicznej dla potrzeb automatycznych samochodów, w tym - stworzenia sieci 5G na odcinku Via Baltica Warsaw (Polska) - Kowno (Litwa) oraz dalej, do Wilna (Litwa) w celu zapewnienia ich interoperacyjności. Przedstawiciele rządów Polski i Litwy zgodzili się w nim również współpracować z innymi państwami w tym zakresie" - czytamy w komunikacie.

Podpisane porozumienie jest zgodne z duchem listu intencyjnego podpisanego w Rzymie 23 marca 2017 r. przez 27 państw UE oraz Norwegię i Szwajcarię, podkreślono także.

MC przypomniało, że w 2014 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad RP oraz Administracja Dróg Litwy wraz z partnerami na Łotwie i w Estonii uzgodniły, że Via Baltica stanie się "pilotażową drogą dla wdrażania nowych rozwiązań w zakresie inteligentnych systemów transportowych. Via Baltica posłużyłaby jako środek współpracy, wymiany informacji, wiedzy i najlepszych praktyk, które mogłyby następnie zostać wdrożone w sieci drogowe zaangażowanych krajów bałtyckich."

(ISBnews)