Jak przebiega prywatyzacja z udziałem zagranicznego kapitału? [WIDEO]

Drewla zwraca w tym kontekście uwagę na to, że Polska jest bardzo atrakcyjnym rynkiem, który ma bardzo dobre położenie geograficzne, dużą liczbę mieszkańców i bardzo dobrze wykształconą kadrę.

Firma Servier zakupiła przed 20 laty w Polsce zakład farmaceutyczny w Warszawie. Od tamtego czasu doszło do jego szybkiego rozwoju. - W ciągu 20 lat zwiększyliśmy produkcję w fabryce o 650 proc., zwiększyliśmy zatrudnienie z kilkunastu do 170 osób (a w całej firmie do 500). W tej chwili nasza fabryka produkuje leki głównie z przeznaczeniem na polski rynek, co oznacza, że codziennie przyjmuje je milion Polaków - powiedziała Drewla.

Treść całego wywiadu można znaleźć poniżej: