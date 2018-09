Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że państwa tej części Europy są „poza wszelką wątpliwość” w stanie mówić jednym głosem w sprawie połączeń transportowych między państwami regionu.

„Mówimy tutaj o państwach Grupy Wyszehradzkiej, ale też Rumunii, Ukrainie czy Białorusi, bo ona też wspiera budowę szlaku Via Carpatia” – dodał.

Adamczyk podkreślił, że konieczne jest usuwanie wszystkich przeszkód, które stoją na przeszkodzie budowy sieci transportowej w naszym regionie, sieci nie tylko drogowej, ale i kolejowej.

„Sieć transportowa pozwoli rozwijać się naszym regionom. Do tych inwestycji należy Via Carpatia, dzisiaj ten projekt ma wielu sojuszników. I jesteśmy umówieni, że pracujemy na rzecz wpisania tego szlaku do sieci głównych korytarzy komunikacyjnych UE” - mówił minister.

Podkreślił, że dla rozwoju takich krajów jak Polska, Czechy, Słowacja, Bułgaria konieczny jest rozwój połączeń północ-południe, a nie tylko zachód-wschód.

„Elementem tego są takie inicjatywy, poza Via Carpatia, jak Via Baltica, bardzo ważna droga dla państw nadbałtyckich. Rail Baltica droga kolejowa oraz droga S3, którą budujemy razem z Czechami i która pozwoli na dostęp do zespołu portów Szczecin-Świnoujście” – mówił minister.

Obecny na panelu minister transportu i komunikacji Litwy Rokas Masiulis podkreślił, że wszystkie te inicjatywy są ważne dla całej Europy. Dodał, że bardzo ważne jest wpisanie Via Carpatia do sieci głównych korytarzy transportowych UE, bo wówczas będzie zapewnione finansowanie jej budowy.

Masiulis zaznaczył, że dla jego kraju najważniejszą kwestią jest budowa Via Baltica i jej rozbudowa na wschód oraz południe.

Z kolei minister transportu Czech Dan Tok zapewnił, że mimo iż jego kraj nie leży w centrum Via Carpatia, to popiera ten projekt. „My przyjęliśmy strategię budowy kolei szybkich prędkości i chcemy mieć takie połączenia z naszymi sąsiadami m.in. Niemcami, Polską i Słowacją” – dodał.

Natomiast minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto zapowiedział, że za rok jego kraj przedstawi dokumentację potrzebną do budowy kolei szybkich prędkości, która połączy Warszawę i Budapeszt. „To będzie kolej prawdziwych prędkości do ok. 200 km/h. Wtedy skróci się podróż na tej trasie do 4 godzin” – powiedział.

Minister transportu i budownictwa Słowacji Arpad Ersek podkreślił, że jego kraj ma obecnie 170 km szlaku Via Carpatia i budowane są kolejne odcinki. Według niego ważne jest również budowanie sieci kolejowej, która połączy kraje regionu. „Słowacja wspiera oba projekty” – zapewnił.

