Glapiński nadal nie widzi powodów do zmiany poziomu stóp proc. do końca 2019 r.



Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Adam Glapiński podtrzymał ocenę, według której nie będzie powodów do zmieniania poziomu stóp procentowych do końca 2019 r. Według niego, sytuacja pod tym względem prawdopodobne utrzyma się też w 2020 r.

"Już nie tylko ja, ale większość analityków rynkowych doszło do wniosku, że podwyżkę stóp procentowych do końca 2019 r. trudno przewidzieć. […] W całym tym okresie utrzymujemy się w odchyleniu od celu inflacyjnego. W moim przekonaniu, nie będzie powodów do zmiany poziomu stóp procentowych" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

"Zaryzykowałbym tezę, że do końca 2019 r. - w moim przekonaniu - stabilność stóp procentowych jest bardzo prawdopodobna, ale - jak wielokrotnie mówiłem - przy założeniu, że te trendy będą się rozwijać tak, jak w naszej projekcji" - dodał szef banku centralnego.

Jeśli chodzi o 2020 - trudno coś przewidywać, podkreślił prezes NBP.

"Dla mnie jest to prawdopodobne, że i w 2020 r. sytuacja ta się utrzyma. Ale trzymam się tego, co pokazuje nasza projekcja" - wskazał.

Zwrócił też uwagę, że nie zmaterializowały się na razie żadne zagrożenia.

"Ani rynek pracy jakichś silnych [negatywnych] elementów nie wydobył, ani brak rąk do pracy - co wielokrotnie sygnalizowano, ani tempo wzrostu płac nie uruchomiło takich mechanizmów. Proporcja tempa wzrostu płac do wzrostu wydajności układa się pozytywnie. Trend kształtowania się zysków przedsiębiorstw jest bardzo pozytywny" - stwierdził Glapiński.

W czerwcu Glapiński powiedział, że poziom stóp procentowych w Polsce nie zmieni się "na pewno" do końca tego roku, z ogromnym prawdopodobieństwem - w 2019 r., zaś trudno obecnie powiedzieć, co miałoby spowodować konieczność zmieniania ich poziomu także w 2020 r.

"To, co się dzieje w Turcji, w Argentynie nie ma żadnego wpływu na naszą sytuację. Inwestorzy nauczyli się odróżniać gospodarki Ameryki Południowej i Turcji od Europy Środkowo-Wschodniej, chociaż to jest jeden koszyk" - powiedział także szef NBP.

RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. W komunikacie wskazała, że dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana.

(ISBnews)