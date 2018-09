Zubelewicz z RPP: Stopy bez zmian, dopóki inflacja trwale nie przekroczy celu



Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Obecny poziom stóp procentowych zostanie utrzymany, dopóki inflacja wyraźnie i trwale nie przekroczy celu inflacyjnego, przewiduje członek Rady Polityki Pieniężnej (RPP) Kamil Zubelewicz.

"Obecna polityka - w mojej ocenie - to jest polityka wspierania ujemnych realnych stóp procentowych, które wraz ze wzrostem CPI będą tak naprawdę maleć. Czyli to nie jest tak do końca stabilna polityka - ona jest stabilna w sensie nominalnym, ale nie realnym. Tak długo, jak inflacja nie będzie przebijać w sposób zauważalny, trwały celu, tak długo, obawiam się, że stopy nie zostaną zmienione" - powiedział Zubelewicz podczas konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Według niego, gospodarka po krótkim okresie przewidywanej obniżki CPI będzie zmierzać w kierunku celu inflacyjnego, co będzie zjawiskiem niepokojącym.

"Myślę, że cel inflacyjny będziemy przekraczać, ale nie w perspektywie roku, tylko półtora roku. Jeżeli takie ryzyko nastąpi, to myślę, że pojawią się wnioski o podwyżki" - podsumował członek Rady.

Prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) i przewodniczący RPP Adam Glapiński podtrzymał dziś ocenę, według której nie będzie powodów do zmieniania poziomu stóp procentowych do końca 2019 r. Według niego, sytuacja pod tym względem prawdopodobne utrzyma się też w 2020 r. Z kolei członek RPP Jerzy Żyżyński powiedział, że w obecnej sytuacji gospodarczej nie ma powodu ani do obniżania, ani do podwyższania poziomu stóp procentowych w horyzoncie projekcji banku centralnego.

Według centralnej ścieżki lipcowej projekcji inflacyjnej NBP, inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r.

RPP utrzymała dziś stopy procentowe bez zmian, co oznacza, że główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5%. W komunikacie wskazała, że dynamika cen konsumpcyjnych pozostaje umiarkowana.

(ISBnews)