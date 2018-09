Przewoźnik poinformował również w środę, że nowości z tegorocznego sezonu zimowego: Amman w Jordanii, Lwów i Kijów na Ukrainie zostaną również w siatce połączeń Kraków Airport w przyszłym roku.

Ryanair będzie latał do Bordeaux dwa razy w tygodniu - w poniedziałki i piątki, a do Hamburga trzy razy w tygodniu - we wtorki, czwartki i soboty.

Jak przypomniał prezes Kraków Airport Radosław Włoszek, Bordeaux to piąte miasto we Francji w siatce połączeń krakowskiego lotniska. Z kolei Hamburg jest ósmym miastem w Niemczech, z którego przewoźnicy oferują bezpośrednie połączenia do Krakowa.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym, który w zeszłym roku odprawił ponad 5,8 mln osób, a na ten rok prognozuje 9-proc. wzrost ruchu pasażerskiego, co oznacza przekroczenie progu 6 mln pasażerów rocznie.

W letnim rozkładzie lotów, który obowiązuje od 20 marca, ma 103 połączenia do 27 krajów na czterech kontynentach. Oferuje je 22 przewoźników operujących z krakowskiego lotniska.(PAP)

autor: Rafał Grzyb