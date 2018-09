Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział w trakcie uroczystości, że wspólne oświadczenie zostało przygotowane również w porozumieniu z Rumunią, której minister nie mógł jednak przybyć do Krynicy.

Zdaniem Adamczyka, wszyscy obywatele państw, które podpisały to porozumienie, będą jego beneficjentami, bo na „horyzoncie naszych działań jest zawsze człowiek”. „Te nasze działania z przestrzeni debaty publicznej przekładają się na praktykę, czego dowodem jest to porozumienie” – dodał minister.

W oświadczeniu ministrowie postanowili zwrócić szczególną uwagę na kolejowe i drogowe odcinki transgraniczne między państwami.

„W ramach krajowych planów inwestycyjnych czynić starania do usunięcia +wąskich gardeł+ na kolejowych i drogowych odcinkach infrastrukturalnych, zmierzając do pełnej zgodności ze standardami dla sieci TEN-T. Zmaksymalizować wszystkie istotne korzyści, takie jak ochrona środowiska czy szybsze czasy przejazdu, a także wzrost jakości usług, w szczególności na odcinkach transgranicznych” – można przeczytać w podpisanym porozumieniu.

Sygnatariusze zobowiązali się również do dalszej współpracy i wspierania „każdego z istotnych projektów inwestycyjnych, takich jak Via Carpatia, Rail Baltica, Via Baltica i systemy kolei dużych prędkości”.

Ministrowie chcą również działać na rzecz poprawy bezpieczeństwa w transporcie.

