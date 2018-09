PKP Cargo podpisało porozumienia o współpracy z kolejami litewskimi i włoskimi



Krynica-Zdrój, 05.09.2018 (ISBnews) - PKP Cargo podpisało porozumienia o współpracy z Kolejami Litewskimi (Lietuvos Geležinkeliai) i przewoźnikiem towarowym Mercitalia Rail z grupy Kolei Włoskich. Efektem ma być stworzenie wspólnej oferty i regularnych połączeń bezpośrednich, np. z Polski do Włoch, poinformował ISBnews prezes PKP Cargo Czesław Warsewicz.

"Działaniem, które dziś konkretyzujemy, podpisując listy, jest fakt ustalenia produktowych grup roboczych. Od dzisiaj stworzyliśmy grupy produktowe, które mają przygotować najlepszą ofertę dla klienta, dla rynku" - powiedział Warsewicz w rozmowie z ISBnews w kuluarach Forum Ekonomicznego w Krynicy.

"Drugi wymierny efekt to wymiana potencjału i możliwości, czyli jak najlepsza utylizacja naszych zasobów, wykorzystanie ich do tworzenia lepszej oferty. I trzecia rzecz - zrozumienie rynku, jego siły i wiedza, która daje możliwość bycia na lokalnych rynkach włoskim i litewskim" - dodał prezes.

Podkreślił, że PKP Cargo tworząc alianse strategiczne w obszarze korytarza Północ-Południe ma możliwość tworzenia kompleksowej oferty dla klienta.

"Chcemy mieć np. połączenie bezpośrednie Gliwice - Triest, ale i inne. Grupa robocza spotka się w przyszłym tygodniu i będzie dyskutowała, co każdy z nas może oferować klientowi. Chcemy uruchamiać kolejne pociągi, to ma być stały produkt" - powiedział także prezes.

Partnerzy dzięki porozumieniu będą też mogli skuteczniej zwrócić się do konkretnych grup klientów. Przykład, który podał Warsewicz to np. włoska branża automotive.

Sygnatariusze porozumienia podczas konferencji prasowej mówili, że podpisywane dokumenty dotyczą woli współpracy między zainteresowanymi stronami w zakresie rozwijania przewozów w europejskich korytarzach transportowych, łączących Północ i Południe kontynentu. Spółki zakładają, że dzięki współpracy będą mogły wykorzystać boom w przewozach ładunków między krajami południa i północy Europy, zwłaszcza między portami morskimi. Jest to strategiczny projekt z punktu widzenia interesów Polski, gdyż wpisuje się także w ideę Trójmorza (Adriatyk - Bałtyk - Morze Czarne).

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji, oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce (44,8% udziału w rynku według masy i 51,6% według pracy przewozowej w 2017 r.) oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej.

Tomasz Chaberko

(ISBnews)