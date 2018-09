CDRL chce kontynuować negocjacje ws. warunków przejęcia spółki za granicą



Warszawa, 05.09.2018 (ISBnews) - Oferta CDRL dotycząca zakupu większościowego pakietu akcji zagranicznej spółki posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci nie została przyjęta przez sprzedającego. Polska spółka zamierza jednak prowadzić dalsze rozmowy ws. warunków finansowych transakcji, podał CDRL.

"Oferta emitenta nie została przyjęta przez sprzedających we wskazanym terminie. Niemniej zarząd emitenta podjął decyzję o prowadzeniu ze sprzedającymi dalszych rozmów w celu ustalenia możliwości uzgodnienia warunków finansowych transakcji, które byłyby możliwe do zaakceptowania przez obie strony i pozwoliły kontynuować negocjacje szczegółowych warunków transakcji" - czytamy w komunikacie.

CDRL poinformowało 22 sierpnia br. o złożeniu akcjonariuszom zagranicznej spółki posiadającej sieć sklepów z artykułami dla dzieci oferty nabycia większościowego pakietu udziałów tej spółki. CDRL wskazało wówczas, że oczekuje informacji o przyjęciu oferty przez sprzedających do 5 września br. W ocenie zarządu CDRL, ewentualne nabycie udziałów spółki może przyczynić się do znaczącego przyspieszenia rozwoju sieci sprzedaży na rynkach zagranicznych, a w konsekwencji do zwiększenia skali działalności i poziomu przychodów.

CDRL jest dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod marką własną Coccodrillo, która jest znana na czterech kontynentach, w tym m.in. w takich krajach, jak Chiny, Brazylia czy Arabia Saudyjska. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 r.

(ISBnews)