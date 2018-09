Prądu nie mają mieszkańcy kilku wiosek okręgów aleksandrowsko-sachalińskiego i uglegorskiego, a kłopoty z dostawami energii elektrycznej występują też w okręgach aniwskim i korsakowskim oraz w Jużnosachalińsku. Według spółki Sachalinenergo do awarii doszło z powodu silnych opadów (ponad 30 mm) oraz huraganowego wiatru sięgającego 33-38 m/s.

W regionie zerwane zostały także niektóre połączenia transportowe. We wtorek przestały kursować promy relacji Wanino-Chołms, a w środę pociągi dalekobieżne na linii Jużnosachalińsk-Nogliki. Są zakłócenia w połączeniach autobusowych i samochodowych na południu i północy wyspy. Z powodu zejścia lawin błotnych zamknięto drogę z Jużnosachalińska na południu do Ochy na północy wyspy.

Na lotnisku Chomutowo w Jużnosachalińsku odwołano lub wstrzymano część lotów. Na pozwolenie startu czekały samoloty do Błagowieszczeńska, Nowosybirska, Władywostoku i Moskwy, a loty do Kurylska i Jużnokurylska przeniesiono na czwartek. Jak pisze portal Wiesti.ru, samoloty, które nie mogą wylądować na Sachalinie, są kierowane do Władywostoku.

Według informacji „Kommiersanta”, tajfun przemieszcza się obecnie ku centrum i północy wyspy. W części południowej pozostawił po sobie powalone drzewa, zniszczone dachy i fasady domów oraz podtopione domy leżące w pobliżu rzek.

W regionalnym oddziale Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podkreślono, że tajfun będzie odczuwalny w 18 z 19 okręgów obwodu sachalińskiego. W czwartek oczekiwane jest podniesienie się poziomu wody w rzekach wyspy o 1-2 metry.

Według kanału telewizyjnego Rossija 24, Jebi zagraża też Krajowi Chabarowskiemu, gdzie zamknięto połączenie promowe z Sachalinem.

Bilans ofiar tajfunu Jebi, który szaleje nad zachodnią Japonią, wzrósł w środę do 11 zabitych i ponad 600 rannych. Żywioł doprowadził m.in. do chaosu na międzynarodowym lotnisku Kansai w pobliżu Osaki i pozbawił prądu około 2,3 mln gospodarstw domowych i innych budynków. Sklasyfikowany jako "bardzo silny" Jebi jest najpotężniejszym tajfunem, jaki nawiedził Japonię w ostatnich 25 latach, wiatr dochodził do 216 km na godzinę.

Małgorzata Wyrzykowska (PAP)