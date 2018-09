Premier Mateusz Morawiecki, który był obecny przy podpisaniu umowy z Qualia Development - gratulując podpisania umowy - powiedział, że teraz hotele będą zarządzane przez specjalistów branżowych.

"Takimi specjalistami są Chopin Airport Development i dobrze, że następuje powiększenie tej grupy i polska grupa hotelarska nabiera rozpędu. Na pewno w niedługim czasie będziemy z niej bardzo dumni" - powiedział premier.

Prezes Chopin Airport Devepolment Gheorghe Marian Cristescu powiedział, że po przeprowadzeniu transakcji zakupu 100 proc. akcji spółki Residence Management, w skład której wchodzą dwa obiekty hotelowe działające pod marką Golden Tulip, CAD będzie miał 8 hoteli, czyli 1143 pokoje.

"Dzięki temu wzmacniamy naszą kluczową rolę na rynku hotelowym. Intensywny rozwój naszej spółki i konsekwentne realizowanie planu strategicznego CAD klasyfikuje nas na pozycji niekwestionowanego lidera w branży hotelowej - dodał Cristescu.

Chopin Airport Development ma trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina – Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott i Hampton by Hilton Warsaw Airport. Spółka posiada także hotel zlokalizowany bezpośrednio przy Porcie Lotniczym Gdańsk - Hampton by Hilton Gdańsk Airport oraz znajdujący się na Półwyspie Helskim, wypoczynkowo-konferencyjny Best Western Hotel Jurata. Wkrótce otworzą się także dwa hotele Moxy (Marriott Int.) w Katowicach i Poznaniu oraz Holiday Inn Express Rzeszów. (PAP)

autor: Małgorzata Dragan