Indeks S&P 500 spada o 0,48 proc., Dow Jones Industrial zniżkuje o 0,06 proc., a Nasdaq Comp. idzie w dół o 1,42 proc.

Nasdaq Comp notuje najgorsze rozpoczęcie sesji od miesiąca. Spadek o 6 proc. notuje Twitter, którego CEO Jack Drosey zeznaje przed amerykańskim Kongresem ws. niepodjęcia wystarczających działań, które miałyby na celu powstrzymanie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 r.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 1,2 proc., niemiecki DAX zniżkuje o 1,4 proc., francuski CAC 40 idzie w dół o 1,5 proc., a brytyjski FTSE 10 jest 1,2 proc. na minusie.

W ramach europejskiego indeksu Stoxx Europe 600 zwyżkuje tylko sektor finansowy. Indeks osiągnął w czasie sesji najniższy poziom od kwietnia.

Dolar traci 0,3 proc. wobec koszyka walut, osiągając poziom 95,15 pkt.

Eurodolar zyskuje 0,4 proc. do 1,1625.

Kwotowanie USD/JPY spada o 0,15 proc. do 111,6.

Po informacjach o postępach w negocjacjach brexitowych funt umocnił się do dolara o 0,8 proc. do 1,2963.

Według nieoficjalnych doniesień medialnych rządy Niemiec i Wielkiej Brytanii porzuciły kluczowe żądania ws. Brexitu, co może przybliżyć Wielką Brytanię do podpisania umowy brexitowej z Unią Europejską.

Niemcy są gotowe zaakceptować mniej szczegółową umowę dot. przyszłej umowy handlowej między UE a Wielką Brytanią. Rząd w Londynie także jest skłonny zająć bardziej ogólne stanowisko co do przyszłych relacji. Jedną ze spornych kwestii, które nadal pozostają do rozwiązania jest granica irlandzka.

„Informacje z rynków finansowych sugerują, że ścieżka wzrostu stóp procentowych w USA w projekcji z czerwca 2018 r. jest zbyt jastrzębia dla obecnego otoczenia makroekonomicznego” – powiedział członek Fed James Bullard, w środowym wystąpieniu w Nowym Jorku.

„Zarówno niskie bezrobocie, jak i szybki wzrost realnego PKB nie dają już miarodajnego sygnału presji inflacyjnej, ponieważ empiryczne powiązania między nimi załamały się. Kontynuowanie podwyżek stóp procentowych w takim otoczeniu może spowodować, że FOMC pójdzie za daleko, zwiększając niepotrzebnie ryzyko recesji" – dodał bankier Fed, który nie ma głosu w FOMC w tym roku.

Członek Fedu Neel Kashkari powiedział w wywiadzie radiowym we wtorek wieczorem, że rynki wschodzące jak np. Turcja, „gdzie panuje duża niepewność, mogą wywołać globalny kryzys zaufania, który następnie może przelać się na USA”.

Lipcowy deficyt w amerykańskim bilansie handlowym USA w lipcu wyniósł 50,1 mld USD wobec 45,7 mld USD w czerwcu, po korekcie z 46,3 mld USD. Oczekiwano 50,2 mld USD.

To najwyższy wzrost deficytu handlowego USA od 2015 roku. Deficyt w handlu z Chinami wzrósł do rekordowego poziomu 33,5 mld dolarów.

Inwestorzy oczekują na informacje o postępach w rokowaniach nt. handlu. W środę wznowione zostają rozmowy ws. renegocjacji NAFTA między USA a Kanadą.

Premier Kanady Justin Trudeau powiedział we wtorek, że zmodernizowana wersja układu NAFTA musi zawierać mechanizm rozwiązywania sporów oraz chronić branże związane z kulturą, w tym media, inaczej Ottawa go nie podpisze.

Punktem zapalnym dla rynków jest też możliwość ewentualnego wprowadzenia nowych ceł na chińskie towary w wysokości 200 mld dolarów. Konsultacje publiczne w tej sprawie kończą się w czwartek, a według nieoficjalnych doniesień decyzja może zapaść jeszcze w tym tygodniu.

Rentowność 10-letnich US Treasuries stabilizuje się na poziomie 2,90 proc.

Natomiast rentowność 10-letnich włoskich obligacji spadła o 11 pb do 2,90 proc. po dobrze przyjętych przez rynek wypowiedziach wicepremiera Włoch Matteo Salviniego, że jego ugrupowanie (Liga) będzie dążyć do utrzymania deficytu budżetowego poniżej progu 3 proc. PKB.

W środę w Rzymie rozpoczynają się negocjacje budżetowe w rządzie koalicyjnym Ligi i Ruchu 5 Gwiazd.

Rośnie presja na rynki wschodzące.

Południowoafrykański rand zniżkuje o 0,8 proc. wobec dolara do 15,42. Inwestorzy są wciąż pod wpływem wtorkowych informacji o recesji w Południowej Afryce. PKB RPA skurczył się o 0,7 proc. kdk w ujęciu zannualizowanym w II kw. 2018 r.

Lira odrabia trochę strat i zwyżkuje wobec dolara o 1,1 proc. do 6,59. Turecka waluta notuje spadki trzeci dzień z rzędu.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 1,3 proc. do 68,9 USD za baryłkę. (PAP Biznes)