Lietuvos Energija (LE), litewski państwowy producent energii i odpowiednik polskiej PGE, chce zbadać dwie firmy z Polski pod kątem potencjalnego przejęcia. Poinformowała o tym litewska agencja prasowa BNS, donosząc jednocześnie, że LE rozstrzygnęła przetarg na przeprowadzenie takiego badania. Wygrała go firma doradcza E&Y.

Według BNS, chodzi prawdopodobnie o farmy wiatrowe lub fotowoltaiczne. Jeśli dojdzie do transakcji, to to litewska LE dołączy do grona inwestorów z państw bałtyckich, którzy rozpychają się na polskim rynku OZE. Skąd ten fenomen?

Jak podaje gazeta, zainteresowanie Polską wynika ze strategii "litewskiej PGE". Do 2020 r. grupa chce mieć w portfelu w państwach bałtyckich i w Polsce odnawialne źródła o mocy 400 MW. (PAP)