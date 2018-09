Na wspólnej konferencji prasowej ze swoim niemieckim odpowiednikiem Heiko Maasem, który przebywa z oficjalną wizytą w Ankarze, Cavusoglu podkreślił, że konieczna jest wspólna strategia w celu wyeliminowania radykalnych grup w Idlibie. Przestrzegł, że kontynuowanie ataków może być katastrofalne.

"Dokładamy wszelkich starań, aby zablokować ataki na Idlib i powtrzymać reżim (w Damaszku) przed naruszeniem zawieszenia broni" - powiedział turecki minister. "Reżim chce zaatakować Idlib i przejąć nad nim kontrolę, to jest jasne. Ale są poręczyciele reżimu: Iran i Rosja. Nasze kontakty z nimi są kontynuowane" - dodał Cavusoglu.

Szef MSZ Niemiec zapewnił, że Berlin także stara się powstrzymać atak na Idlib i zapobiec katastrofie humanitarnej. "Turcja jest z pewnością lepiej przygotowana niż inni na ocenę (tej kwestii)" - oznajmił.

Do ofensywy na prowincję Idlib w północno zachodniej Syrii, kontrolowanej przez rebeliantów, przygotowują się wojska prezydenta Syrii Baszara el-Asada, wspierane przez siły irańskie i rosyjskie. W Idlibie, który jest ostatnim bastionem rebelii przeciwko Asadowi, przebywa także wielu dżihadystów. Rosyjskie MSZ oświadczyło w środę, że obowiązkiem Rosji jest walka z terrorystami w Idlibie aż do ich "całkowitej i ostatecznej likwidacji". Resort wezwał także inne kraje do wspierania tych wysiłków, a nie ich utrudniania.

Maas powiedział również, że jego kraj rozważy zwiększenie pomocy humanitarnej dla syryjskich uchodźców w krajach sąsiadujących z Syrią, gdyby doszło do frontalnego szturmu na Idlib. "Niemcy są gotowe rozważyć zwiększenie swojego humanitarnego zaangażowania dla państw udzielających schronienia syryjskim uchodźcom, jeśli dojdzie do walk na wielu frontach" - oświadczył Maas po rozmowach w Ankarze ze swoim tureckim odpowiednikiem.

Syryjska artyleria ostrzelała kilka sektorów w prowincji Idlib w środę, nazajutrz po rosyjskich nalotach, w których zginęło 13 cywilów, w tym sześcioro dzieci - poinformowało Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Armia rosyjska potwierdziła naloty na dżihadystów z dala od obszarów mieszkalnych.

"Rozwiązaniem nie jest atakowanie Idlibu ze wszystkich stron. Nie uważamy za właściwe robienie tego przed szczytem w Teheranie" - oznajmił szef tureckiej dyplomacji.

Niemiecki minister przybył do Ankary w celu poprawienia relacji z Turcją, które są napięte od czasu udaremnionego zamachu stanu w Turcji z lipca 2016 roku, w następstwie którego uwięziono kilkadziesiąt tysięcy ludzi, w tym kilku obywateli Niemiec. W środę, oprócz rozmowy ze swoim odpowiednikiem, Maas odbył również spotkanie z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem.

We wtorek wieczorem Erdogan ostrzegł przed atakiem na Idlib. Wyraził przekonanie, że zaplanowany na piątek w Teheranie szczyt w sprawie konfliktu syryjskiego z udziałem prezydentów Turcji, Rosji i Iranu przyniesie "pozytywne rezultaty".

Minister Cavusoglu powiedział na konferencji prasowej, że Turcja i Niemcy miały burzliwy okres we wzajemnych stosunkach, ale teraz pracują intensywnie nad naprawieniem i wzmocnieniem relacji.

Według niemieckich władz obecnie w Turcji przetrzymywanych jest z "powodów politycznych" siedmiu Niemców lub osób z podwójnym obywatelstwem.

Od początku roku dwaj sojusznicy w NATO utrzymują, że chcą znormalizować swoje stosunki; wolę taką powtórzyli w środę obaj szefowie dyplomacji - zwraca uwagę agencja AFP. (PAP)