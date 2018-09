Sprzedaż BAH wzrosła o 125% r: r do 416 samochodów w sierpniu



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - British Automotive Holding (BAH) sprzedał 416 samochodów w sierpniu 2018 r., co oznacza wzrost o 125% r/r, podała spółka, przedstawiając dane szacunkowe.

"Liczba sprzedanych przez Importera samochodów: 416 szt. (+125% r/r), w tym 181 samochodów marki Land Rover i 235 samochodów marki Jaguar; ytd 2018: 2 398 szt. (+49% r/r)" - czytamy w komunikacie.

BAH podał, że wolumen sprzedaży zgodnie z wynikami generowanymi w Grupie: 271 szt. (+138% r/r), w tym 120 samochodów marki Land Rover i 151 samochodów marki Jaguar, sprzedane do dealerów spoza Grupy; 132 szt. (+238% r/r), w tym 95 samochodów marki Land Rover i 37 samochodów marki Jaguar, sprzedane przez dealerów z grupy do klienta finalnego.

"Wartość samochodów sprzedanych do dealerów spoza grupy oraz wartość samochodów sprzedanych przez dealerów z grupy do klienta finalnego wyniosła 78 mln zł (+113% r/r); ytd: 473 mln zł (+23% r/r)" - czytamy dalej.

"Bardzo szybkie tempo wzrostu wolumenu sprzedaży pokazuje, że polski rynek ma olbrzymi potencjał, jeśli chodzi o marki premium, a my bardzo sprawnie potrafimy to wykorzystywać, budując coraz silniejszą pozycję w tym segmencie. Trzeba jednak podkreślić, że w sierpniu nastąpiła w całej branży nienaturalnie duża kumulacja sprzedaży, co wiązało się z wprowadzeniem nowych norm emisji spalin i koniecznością rejestracji aut spełniających dotychczasowe przepisy do końca miesiąca. Będzie to miało swoje konsekwencje w kolejnych miesiącach rok, powodując obniżenie tak dużej dynamiki wzrostu sprzedaży" - skomentował wiceprezes odpowiadający za pion importerski BAH Arkadiusz Miętkiewicz, cytowany w komunikacie.

Wiceprezes odpowiadający za pion dilerski BAH Arkadiusz Rutkowski podkreślił, że umacnianie pozycji rynkowej dilerów należących do grupy oraz szybkie nasycanie rynku autami marek JLR jest obecnie kluczowe w kontekście dalszej strategii rozwoju firmy po zakończeniu obowiązywania umowy importerskiej z JLR. "Pozwoli nam to systematycznie generować coraz większe przychody i marże m.in. z obrotu autami używanymi w programie 'Approved' oraz z wysoko rentownych usług serwisowych" - wskazał.

British Automotive Holding to generalny importer, wyłączny przedstawiciel na Polskę oraz diler samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin. W ciągu ponad 15 lat działalności na rynku motoryzacyjnym spółka sprzedała na polskim rynku ponad 14 tys. samochodów. Spółka od 2008 r. jest notowana na rynku głównym GPW.

(ISBnews)