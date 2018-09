Wstrząsy na globalnych rynkach wywołuje kryzys walutowy w Argentynie i Brazylii, napięta sytuacja w gospodarce Turcji i wojny handlowe USA m.in. z Azją, a niektóre największe europejskie spółki mają znaczącą ekspozycję w tych regionach.

Większość obserwatorów rynku spodziewa się coraz większych problemów związanych z aktywami EM, zwłaszcza jeśli administracja prezydenta USA Donalda Trump ogłosi kolejną rundę wyższych ceł na produkty z Chin po zakończeniu w czwartek okresu konsultacji.

"Na rynkach może być dłuższy okres risk-off, któremu towarzyszy większa zmienność" - mówi Guillermo Hernendez Sampere, ekonomista MPPM EK w Eppstein. "Inwestorzy będą też zwracać uwagę na komentarze z Fed, aby ocenić jakie kroki ostatecznie zostaną podjęte na najbliższym spotkaniu banku" - dodaje.

Również Takashi Kudo, szef badań rynków finansowych w Fujitomi Co. spodziewa się bardzo trudnych warunków dla rynków wschodzących.

"Bardzo trudne warunki dla rynków wschodzących prawdopodobnie jeszcze się utrzymają przez jakiś czas, a gospodarki z deficytami na rachunku obrotów bieżących pozostaną głównym celem wyprzedaży" - mówi Kudo.

"Niektóre waluty rynków wschodzących stabilizują się w ale w krótkim okresie w reakcji na serię wsparcia ze strony władz monetarnych, w tym interwencje bankowe i podwyżkę stóp procentowych" - dodaje.

Tymczasem na giełdach w Europie w czwartek spadkom przewodzą akcje spółek wydobywczych. BPH Billiton traci o 0,4 proc.

Tracą też banki. Bank HSBC Holdings zniżkuje o 0,6 proc., a Banco Santander traci 0,7 proc.

Na rynku walutowym euro zniżkuje o 0,1 proc. do 1,1619 USD.

Brytyjski funt zyskuje o 0,1 proc., do 1,2922 USD., w reakcji na nieoficjalne informacje agencji Bloomberg wynika, że brytyjski i niemiecki rząd zrezygnowały z kluczowych postulatów dotyczących Brexitu, zwiększając prawdopodobieństwo osiągniecia porozumienia przed końcem marca 2019.

"Co do kwestii mocniejszej zwyżki kursu GBP to wolałbym zobaczyć więcej konkretów" - komentuje sytuację Jeremy Stretch, szef strategii G-10 s CIBC.

Turecka lira traci 0,4 proc. do 6,6271 za dolara USA.

Rentowność 10-letnich UST spada o niecały 1 pkt. bazowy do 2,90 proc.

Ropa WTI na NYMEX tanieje o 0,2 proc. do 68,57 USD za baryłkę.

Miedź na LME zyskuje 0,3 proc. do 5.888,50 USD za tonę.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.50

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3314,30 -0,04 -3,40 -4,85 DAX Niemcy 12015,68 -0,21 -3,83 -4,62 FTSE 100 W.Brytania 7368,38 -0,20 -1,96 -3,85 CAC 40 Francja 5264,24 0,08 -3,90 -3,89 IBEX 35 Hiszpania 9238,90 -0,67 -2,42 -4,98 FTSE MIB Włochy 20596,40 0,07 0,49 -4,56

(PAP Biznes)