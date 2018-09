Wicepremier w rozmowie w TVP Info podkreśliła, że rząd będzie przygotowywał propozycje dla Polaków mieszkających za granicą, by zachęcić ich do powrotu do kraju. "Chcemy, żeby wracali Polacy, którzy są za granicą i propozycje - przygotowane przez rząd i opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - również mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom, przede wszystkim młodym ludziom, którzy wyjechali w ciągu ostatnich kilku lat" - powiedziała.

"W tej chwili chcemy, żeby nie tylko programy takie jak +Mieszkanie plus+, +Rodzina 500 plus+, były dla nich atrakcyjnymi w podejmowaniu decyzji o powrocie, ale przygotowane będą specjalnie dla nich dedykowane propozycje, ułatwienia przy zakładaniu firm w Polsce" - powiedziała Szydło.

Zaznaczyła, że propozycje dotyczą m.in. "preferencyjnych warunków zmniejszających okres i procedury administracyjne" przy zakładaniu działalności gospodarczej.

"To nie jest tak, że znajdziemy jedno narzędzie, które wystarczy w rozwiązaniu tego problemu, tylko musi być tutaj zbudowany cały system. W tej chwili nad tym rząd pracuje" - zadeklarowała wicepremier.

Szydło odniosła się także do najnowszych danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczących bezrobocia. Szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska poinformowała w środę, że stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła 5,8 proc. i w porównaniu z lipcem spadła o 0,1 proc. Podkreśliła, że w żadnym z województw nie zanotowano dwucyfrowej stopy bezrobocia.

Wicepremier Szydło odnosząc się do danych podanych przez resort rodziny, podkreśliła, że choć w Polsce bezrobocia "praktycznie nie ma", to przedsiębiorcy zmagają się z deficytem kadrowym w swoich firmach. "W Krynicy wielokrotnie spotykałam się z przedsiębiorcami i wszyscy podkreślają, że brakuje rąk do pracy, nie ma pracowników. Rząd przyjmuje takie zmiany, które mają pomóc przedsiębiorcom w rozwiązaniu tego problemu, chcemy też otwierać się chociażby na naszych sąsiadów ze Wschodu; z Białorusi, Ukrainy" - powiedziała wicepremier. Jak dodała, według szacunków w Polsce przebywa ok. 1 mln Ukraińców.

Karolina Kropiwiec