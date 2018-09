"Wiem, że w tej misji uczestniczyli oficerowie GRU na służbie. To nie byli emerytowani funkcjonariusze ani ludzie działający na własną rękę, ale wykonawcy misji zleconej przez agencję wywiadowczą" - tłumaczył Wallace w rozmowie z telewizją Sky News.

"Jasno powiedzieliśmy, że wierzymy, że ta operacja była autoryzowana na wysokim szczeblu państwa rosyjskiego, więc to sugeruje pewną odpowiedzialność" - powiedział wiceminister odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa.

Jednocześnie Wallace zakpił z napastników, mówiąc, że "ewidentnie nie są tak dobrzy, jak im się wydaje". "Wszyscy mogli ich zobaczyć w biały dzień (na kamerach monitoringu) i nie udało im się skutecznie zrealizować zadania, więc wniosek z tego jest taki, że w GRU mieliby problem nawet z odkręceniem kurka w wannie. Nie chciałbym dla nich pracować" - szydził minister.

Jak dodał, "przyjeżdżają do tego kraju z zabójczą substancją, a potem wyrzucają ją gdzieś i wsiadają w samolot - co to mówi o ich szacunku dla nas i życia ludzkiego, ale też o ich wyszkoleniu?". "Gdyby to nie była taka tragedia, byłoby to dość zadziwiające" - zaznaczył.

Z kolei były minister obrony i spraw zagranicznych Malcolm Rifkind ocenił, że środowe upublicznienie tożsamości napastników i jednoznaczne obarczenie Rosji odpowiedzialnością za atak było dla Kremla "zawstydzające". "Zostali przyłapani dosłownie na gorącym uczynku i teraz stoją oskarżeni przed światową opinią publiczną" - powiedział.

Dziennik "The Times" zaznaczył, że brytyjski rząd planuje wzmocnienie działań przeciwko GRU, skupiając się m.in. na próbie przechwycenia komunikacji między agentami i utrudniając agencji dostęp do pozyskiwania finansowania, w tym prowadząc działania przeciwko wspierającym ją grupom Rosjan, którzy są powiązani z Kremlem.

Według informacji gazety brytyjskie służby prowadzą szczegółowy monitoring działalności GRU od 2004 roku, ale odnotowały istotny wzrost aktywności w ciągu ostatniego roku, kiedy doszło do niemal połowy z 26 odnotowanych poważnych ataków na terenie Europy, Stanów Zjednoczonych i Bliskiego Wschodu.

W środę brytyjska prokuratura poinformowała o wydaniu nakazów aresztowania dwóch oficerów GRU, Aleksandra Pietrowa i Rusłana Boszyrowa, którzy zdaniem śledczych odpowiadają za marcowy atak na Skripalów w Salisbury. Jak zaznaczono, obaj mężczyźni wielokrotnie używali pseudonimów i fałszywych tożsamości, więc niemożliwe jest ustalenie tego, czy podane nazwiska są prawdziwe.

Następnie brytyjski MSZ wezwał charge d'affaires rosyjskiej ambasady w Londynie, domagając się wydania oskarżonych i pełnej współpracy w toku śledztwa.

Na czwartek zwołane zostało specjalne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ, na którym Wielka Brytania planuje poinformować pozostałe państwa o dotychczasowych ustaleniach.

Marcowy atak na Skripala wywołał jeden z największych kryzysów dyplomatycznych w relacjach Wielkiej Brytanii z Rosją od zakończenia zimnej wojny i doprowadził do wydalenia ponad 150 rosyjskich dyplomatów z państw Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych i krajów UE.

