Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego, Barbara Misiewicz-Jagielak mówi, że środowisko cieszy się z tych optymistycznych deklaracji: „Spodziewaliśmy się, że usłyszymy o tym, kiedy skończą się prace nad refundacyjnym trybem rozwojowym. To proinwestycyjne podejście do refundacji, które pozwoli nam więcej inwestować, pozwoli nam być bardziej nowoczesnym i innowacyjnym przemysłem dla dobra polskiej gospodarki, a przede wszystkim dla polskich pacjentów. W kuluarach słyszeliśmy, że jest to bardzo ważne dla rządu i do końca roku możemy się spodziewać rezultatów.”

Gospodarzem refundacji są sami pacjenci - dodaje Barbara Misiewicz-Jagielak.

