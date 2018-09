Klarecka uczestniczyła w debacie poświęconej działalności spółek Skarbu Państwa na rzecz budowania wizerunku Polski za granicą.

Przedstawiciele spółek podczas dyskusji prezentowali różne formy działania podejmowane za granicą, aby obraz Polski i Polaków był coraz lepszy.

Wiceszefowa Orlenu przypomniała, że PKN Orlen dysponuje za granicą siecią 1 000 stacji: w Niemczech (pod marką Star), w Czechach (Benzina) oraz pod marką Orlen na Litwie. „Inwestujemy również w Ameryce Północnej, a handlujemy naszymi produktami na ponad 90 rynkach na świecie” - dodała Patrycja Klarecka. Podkreśliła, że koncern przykłada m.in. wagę do tego, żeby na lokalnych rynkach być dobrym pracodawcą.

Pytana o możliwość promocji polskich produktów w ofercie Orlenu na stacjach poza granicami kraju, Klarecka przyznała, że firma musi to robić bardzo odpowiedzialnie. Zwróciła uwagę, że np. polskie firmy spożywcze sprzedające swoje produkty w Czechach często pod czeskimi markami. „Tak jak my wybieramy polskie, tak Czesi wolą kupować produkty czeskie” - powiedziała wiceprezes Orlenu.

Wiceprezes PLL LOT Michal Fijoł zapewniał o wadze, jaką przewoźnik przywiązuje do jakości usług - wybierając nowoczesne samoloty i dbając o wysoki poziom obsługi pasażerów. Promocji Polski sprzyja również uruchamianie nowych połączeń, m.in. do Azji. LOT ponadto prowadzi wśród pasażerów kampanię na rzecz zniesienia wiz dla Polaków do USA.

Z kolei Lotos, inwestujący w działania wydobywcze w Norwegii, promuje Polskę poprzez sport (m.in. sponsorując Kubicę, Radwańską, sporty motorowe czy skoczków narciarskich). Firma zachęca polskie banki do otwierania oddziałów w Norwegii, gdzie zamieszkuje już liczba grupa Polaków. Pracuje też nad otwarciem polskiej szkoły.

PGNiG jest z kolei pierwszą firmą z Europy Środkowo-Wschodniej, która dostała od Norwegii zgodę na wiercenia na norweskim szelfie. Biuro koncernu w Londynie zdobyło renomę w zakresie transakcji na rynku LNG. Kontrakt z jedną z hut na Śląsku o kapitale amerykańskim, PGNiG uzyskało natomiast dzięki temu, że jest firmą „znaną w USA”, m.in. jako jeden z podmiotów, który stara się dywersyfikować dostawy i uniezależniać się od dostaw ze Wschodu. Spółka promuje również polską kulturę, finansując np. koncerty w Rosji czy Norwegii.

Paneliści zgadzali się, że spółki powinny ściślej ze sobą współdziałać, np. poprzez tworzenie sąsiadujących ze sobą lub wręcz wspólnych ekspozycji przy okazji międzynarodowych targów.

Podsumowując debatę marszałek Senatu Stanisław Karczewski powiedział, że minione trzy lata przyniosły znaczną intensyfikację działań polskich firm za granicą, wskazując m.in. na nowe połączenia lotnicze i nowe inwestycje.

>>> Czytaj też: Jak przebiega prywatyzacja z udziałem zagranicznego kapitału? [WIDEO]