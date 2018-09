"Główna bariera dla IPO małych i średnich firm to częściowo mylne, a częściowo prawdziwe przeświadczenie o przeregulowaniu rynku. Rozwiązanie tego problemu jest w Brukseli, która musi poważnie zająć się propozycjami deregulacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Bez tego będzie nam ciężko" - powiedział PAP Biznes Marek Dietl.

W jego ocenie propozycje deregulacyjne, które się pojawiają, są za mało radykalne.

"Duża część naszego środowego spotkania na Forum Ekonomicznym w Krynicy z prezesami innych giełd regionu była o tym, jak odpowiedzieć na propozycje Komisji Europejskiej, które są zmianami w dobrym kierunku, ale kosmetycznymi" - powiedział prezes GPW.

"Mamy wspólne stanowisko giełd w regionie, chcemy wspólnie zabiegać o to, aby poziom kar, wymagań, informacji dostosowany został do rozmiaru spółek. Jest paradoksem, że Bruksela z jednej strony martwi się, że tylko mały ułamek małych i średnich firm z Europy jest notowany na giełdach, a z drugiej nie ma daleko idących propozycji, aby je do tego notowania zachęcić" - dodał.

Prezes GPW poinformował, że giełdy regionu chcą też prowadzić wspólne działania marketingowe, żeby przyciągać zagranicznych inwestorów.

Piotr Rożek (PAP Biznes)