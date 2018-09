Brexit utrudni ekstradycje do Polski? IFG: Bez nowej umowy o współpracy to możliwe

Źródło: PAP

Brytyjski think tank Institute for Government (IFG) ostrzegł w czwartek, że Brexit bez nowej, kompleksowej umowy o współpracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych może znacząco odbić się na możliwości ekstradycji przestępców, m.in. do Polski.