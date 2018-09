KE rozpoczęła w kwietniu dochodzenie w sprawie planów przejęcia spółki Shazam, oferującej wiodącą na świecie aplikację do rozpoznawania muzyki, przez korporację Apple. Bruksela obawiała się, że transakcja będzie niekorzystna dla konkurentów amerykańskiego giganta.

Apple oferuje usługę strumieniowego odtwarzania muzyki Apple Music, która w ciągu ostatnich trzech lat stała się drugim co do wielkości graczem na tym rynku w Europie (po Spotify).

"Dane mają kluczowe znaczenie dla gospodarki cyfrowej. Musimy zatem dokładnie przeanalizować transakcje, które prowadzą do nabycia ważnych zestawów danych, w tym potencjalnie wrażliwych pod względem komercyjnym, aby zagwarantować, że nie ograniczy to konkurencji. Po dokładnej analizie danych użytkowników i danych dotyczących muzyki aplikacji Shazam stwierdziliśmy, że ich pozyskanie przez Apple nie zmniejszy konkurencji na rynku muzyki cyfrowej przesyłanej strumieniowo" - stwierdziła w czwartek unijna komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager.

Komisja wcześniej obawiała się, że po przejęciu Shazam korporacja Apple uzyska dostęp do wrażliwych pod względem handlowym danych o klientach jej konkurentów, jeśli chodzi o udostępnianie usługi strumieniowego przesyłania muzyki.

Transakcja została zgłoszona Komisji 14 marca 2018 r.

Shazam to brytyjska spółka, które oferuje aplikację do rozpoznawania muzyki na smartfony, tablety i komputery. Firma zarabia na reklamach online i prowizji od przekierowania użytkowników do strumieniowej transmisji muzyki cyfrowej oraz usług jej pobierania, takich jak Apple Music, Spotify czy Deezer.

