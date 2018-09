Qumak: Ne będzie na razie ugody z PGW Wody Polskie ws. ISOK



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Qumak nie zawrze na razie ugody z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie, następcą prawnym Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, w sprawie wykonania systemu informatycznego osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK), podała spółka.

"Do spółki wpłynęło pismo od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, następca prawny Krajowego Zarządu Gospodarki Wodne, w którym zamawiający poinformował, że realizacja projektu ugody, o treści ustalonej w dniu 29.12.2017 r. nie jest obecnie możliwa ze względu na upływ czasu od momentu uzgodnienia treści projektu ugody oraz niezgodność projektu ugody z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych art. 144 ust. 1 pzp. Zawarcie ugody w projektowanym kształcie wiązałoby się ze zmianą treści umowy w stosunku do dokumentacji przetargowej, co w ocenie zamawiającego nie jest możliwe" - czytamy w komunikacie.



Według spółki, treść ugody zatwierdzona przez strony 29 grudnia 2017 r została wypracowana przy udziale reprezentacji prawnej każdej ze stron, w tym jednej z renomowanych kancelarii prawnych specjalizującej się w prawie zamówień publicznych.

"Ponadto, w trakcie wymiany korespondencji prowadzonej między stronami od dnia uzgodnienia treści ugody spółka wielokrotnie podnosiła ryzyko wykonalności projektu związane z upływającym czasem. Również w ocenie spółki realizacja projektu w uzgodnionym kształcie i w wymaganym przez Zamawiającego terminie 28.02.2019r. nie jest już obecnie możliwa, pomimo prac w ramach realizacji postanowień ugody prowadzonych wspólnie z zamawiającym w 1 i 2 kwartale 2018 r." - czytamy także.



Jednocześnie, zamawiający wyraził w piśmie potrzebę zakończenia sporu zaistniałego pomiędzy stronami, nie przedstawił jednak propozycji jego zakończenia, podkreślono w materiale.

"Zarząd spółki, na podstawie dokumentów dostępnych na stronie internetowej Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, może spodziewać się, iż zakończenie sporu nastąpi w drodze negocjacji ugody w wersji tylko finansowej, w wyniku rozliczenia wzajemnych roszczeń" - czytamy dalej.



Potwierdzenie zawarcia ugody w projekcie ISOK jest jednym z czynników wskazywanych w drugim liście intencyjnym zawartym z Euvic Sp. z o.o. i wspólnikami Euvic 4 kwietnia 2018 r. jako okoliczność mogącą mieć wpływ na warunki transakcji, o czym informowano raportem bieżącym nr 11/2018. W ocenie zarządu spółki, stanowisko zamawiającego wyrażone w piśmie wskazuje na intencję ugodowego zakończenia sporu, podsumowano w materiale.

Qumak jest polską spółką informatyczno-technologiczną, notowaną na GPW od 2006 r. Oferuje innowacyjne rozwiązania IT dla sektora prywatnego i publicznego, świadczy usługi obejmujące: konsulting i doradztwo, projektowanie i wdrażanie rozwiązań, wsparcie techniczne i serwisowe oraz rozbudowę rozwiązań.

(ISBnews)