Artifex Mundi ustaliło premierę gry 'My Brother Rabbit' na 21 września



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Artifex Mundi ustaliło datę premiery gry "My Brother Rabbit" na 21 września 2018 r. w wersji na platformy PC, PlayStation 4, Xbox One oraz Nintendo Switch, podała spółka.



"'My Brother Rabbit' to gra przygodowa typu Point'n'Click, opowiadająca o rodzeństwie, które próbuje poradzić sobie z trudną rzeczywistością, szukając oparcia i inspiracji w świecie wyobraźni. Spółka jest deweloperem oraz wydawcą gry" - czytamy w komunikacie.



"My Brother Rabbit" jest pierwszą grą spółki komercjalizowaną w modelu premium z gatunku innego niż HOPA.

"W ocenie zarządu spółki komercjalizacja gry może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe spółki" - podano także.

Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w listopadzie 2016 r.

(ISBnews)