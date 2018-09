BGŻ BNP Paribas wystąpił do KNF o zgodę na zaliczenie zysku za I półr. do Tier1



Warszawa, 06.09.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zaliczenie do pozycji kapitału podstawowego Tier 1 banku zysku jednostkowego netto wypracowanego I poł. 2018 r. w kwocie 194,07 mln zł, podał BGŻ.

"Zaliczenie zysku netto I półrocza 2018 roku do Tier 1 banku pozwoli na poprawę współczynnika kapitału podstawowego Tier I (CET I), współczynnika kapitału Tier I oraz łącznego współczynnika kapitałowego w ujęciu jednostkowym o 0,35 pkt proc., przyjmując do kalkulacji dane na koniec czerwca 2018 roku. W przypadku współczynników skonsolidowanych poprawa wyniosłaby 0,34 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie 575/2013") właściwy organ udziela zezwolenia, jeżeli spełnione są następujące warunki:

a) zyski te zostały zweryfikowane przez niezależne od danej instytucji osoby odpowiedzialne za badanie sprawozdań finansowych tej instytucji,

b) instytucja wykazała w sposób zadowalający właściwy organ, że kwota tych zysków została pomniejszona o wszelkie możliwe do przewidzenia obciążenia lub dywidendy, wskazał bank.

W I poł. 2018 r. bank miał 188,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 120,78 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2018 r. wyniósł 194,07 mln zł wobec 130,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy na 30 czerwca 2018 r. wyniósł 13,79% i wzrósł w stosunku do grudnia 2017 r. o 0,04 pkt proc. Skonsolidowany współczynnik kapitału podstawowego Tier I (CET I) oraz skonsolidowany współczynnik kapitału Tier I (Tier I) grupy na koniec 2017 roku były identyczne i wyniosły 10,81%.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

(ISBnews)