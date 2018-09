"Dzięki podpisanej umowie nabycia udziałów w Grupie Compo Expert, Grupa Azoty jeszcze bardziej wzmocni swoją międzynarodową pozycję wśród liderów rozwiązań dla rynku agro. Wejście w obszar nawozów specjalistycznych stanowi także bardzo istotny krok w dostępie grupy do innowacyjnych technologii i unikatowego know-how. To również dowód na to, jak efektywnie polskie firmy potrafią wykorzystywać szanse biznesowe z korzyścią dla polskiej chemii i polskiej gospodarki. Grupa Azoty, która jeszcze kilka lat temu była zagrożona wrogim przejęciem, dziś, dzięki połączonej sile zintegrowanych zakładów bierze udział w procesach akwizycyjnych w Europie" - powiedział prezes Wojciech Wardacki, cytowany w komunikacie.



Grupa Compo Expert jest niezależnym, globalnym producentem nawozów specjalistycznych o wysokiej wartości dodanej, skierowanych do odbiorców profesjonalnych na rynkach Azji, Europy, obu Ameryk i Afryki Południowej. Kluczowe aktywa produkcyjne firmy zlokalizowane są w Krefeld w Niemczech oraz Vall d`Uixo w Hiszpanii. Portfolio produktowe Compo Expert będzie uzupełnieniem dotychczasowej, różnorodnej oferty wysokotonażowych produktów Grupy Azoty. Wniesie zaawansowane rozwiązania w zakresie nawozów specjalistycznych: otoczkowanych (CRF- controlled release fertilizers) i wolnodziałających (SRF- slow release fertilizers), nawozów do fertygacji i dolistnych, nawozów płynnych i biostymulatorów, jak też specjalistycznych nawozów NPK o wysokiej koncentracji składników pokarmowych, podano także.



"Nawozy specjalistyczne to grupa produktów, o którą od dawna chcieliśmy uzupełnić ofertę dla naszych klientów. Dzięki potencjałom wykwalifikowanych kadr Grupy Compo Expert zamierzamy budować pozycję rynkową Grupy Azoty w nowych segmentach biznesowych jakimi są nawozy dla wielkoobszarowych plantacji warzywniczych, ogrodniczych oraz sadowniczych w blisko 100 krajach na pięciu kontynentach" - dodał Wardacki.



Transakcja zostanie w całości sfinansowana z dostępnych Grupie Azoty limitów kredytowych. Umowa przewiduje przy jej podpisaniu wpłatę przez Grupę Azoty kwoty w wysokości 6 mln mln euro na rachunek escrow. Natomiast płatność ceny za udziały Goat TopCo, pomniejszona o kwotę wpłaconą na rachunek escrow, będzie jednorazowa i nastąpi dopiero na zamknięciu transakcji przy przejęciu kontroli przez emitenta, czytamy także.



Grupa Compo Expert w ubiegłym roku finansowym zakończonym 30 września 2017 roku zanotowała przychody na poziomie 333 mln euro, osiągając wynik EBITDA po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych na poziomie 30 mln euro, podano dalej.



"Umowa szczegółowo reguluje mechanizmy finansowe transakcji, w tym określenie ceny, zasady gwarancji i odpowiedzialności sprzedającego, warunki zamknięcia transakcji, takie jak uzyskanie zgody walnego zgromadzenia emitenta oraz uzyskanie zgód organów antymonopolowych, co powinno nastąpić nie wcześniej niż w październiku 2018 roku i nie później niż w I kwartale 2019 roku, zobowiązania pomiędzy datą podpisania umowy a datą zamknięcia transakcji oraz zasady zwrotu poniesionych kosztów przez strony Umowy w przypadku nie dojścia transakcji do skutku" - czytamy także.



W ub. tygodniu wiceprezes odpowiedzialny za finanse Paweł Łapiński informował, że Grupa Azoty jest w trakcie negocjacji na temat przejęć z trzema zagranicznymi podmiotami, w tym jednym z Niemiec.



Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

