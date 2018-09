Rumuński operator gazu Transgaz sfinalizował transakcję z Vestmoldtransgazem w stolicy Mołdawii w obecności rumuńskiego ministra gospodarki Danuta Andruscy i jego mołdawskiego odpowiednika Chirila Gaburiciego.

Mołdawski minister gospodarki i infrastruktury Gaburici podkreślił, że umowa ta zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju, i wyraził nadzieję, że "będzie ona decydującym krokiem w kierunku integracji Mołdawii z Unią Europejską".

Budowa gazociągu, który pozwoli na połączenie mołdawskiego i rumuńskiego systemu przesyłu gazu, według planów miała się rozpocząć przed końcem sierpnia i będzie trwać 10 miesięcy. Na pierwszym etapie łączenia systemów tych dwóch krajów zbudowano gazociąg z rumuńskiego miasta Jassy do mołdawskiego Ungeni. Na mocy obecnego porozumienia ma on być przedłużony do Kiszyniowa. 120-kilometrowy odcinek ma być oddany do użytku do końca 2019 roku.

Mołdawia obecnie kupuje od Rosji 95 procent użytkowanego gazu. Gazprom dostarcza rocznie do Mołdawii ok. 3 mld m sześc. gazu. W pierwszym półroczu 2018 roku koncern przesłał do tego kraju 1,54 mld m sześc. surowca.

W ubiegłym miesiącu minister Gaburici zapowiedział, że Mołdawia nie będzie na razie prowadzić rozmów w sprawie kolejnego kontraktu na dostawę gazu z Gazpromem. Obecna umowa obowiązuje do końca 2019 roku. Kontrakt przewiduje wyliczanie ceny co kwartał w zależności od cen ropy na rynkach światowych. (PAP)