"Zarząd banku informuje, że otrzymał informację o zarejestrowaniu w dniu 7 września 2018 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku, przyjętych przez zwyczajne walne zgromadzenie banku z dnia 16 maja 2018 r." - czytamy w komunikacie.



Zarejestrowana zmiana statutu banku obejmuje zmianę firmy banku oraz przeniesienie jego siedziby z Wrocławia do Warszawy. Tym samym zmianie uległ adres siedziby na: al. Jana Pawła II 17, Warszawa, podano także.



W maju br. bank informował, że zmiana nazwy na Santander Bank Polska stanowi m.in. etap rozpoczętego pod koniec marca br. globalnego projektu unowocześnienia marki we wszystkich krajach, w których działa Grupa Santander, a jej nowy wizerunek ma lepiej odzwierciedlać transformację cyfrową, która jest jednym z filarów globalnej strategii grupy.



Grupa Banku Zachodniego WBK zajmuje obecnie trzecie miejsce pod względem wielkości aktywów w sektorze bankowym w Polsce. W skład Grupy w Polsce wchodzi także m.in. Santander Consumer Bank, spółka leasingowa, faktoringowa oraz TFI.



Bank Zachodni WBK od 2011 roku jest częścią międzynarodowej Grupy Santander, która obsługuje ponad 132 mln klientów, w 13,7 tys. oddziałów, na 10 głównych rynkach świata, w tym m.in. w Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii, Portugalii, USA, Chile, Brazylii, Argentynie i Meksyku. Grupa Santander to jedna z największych grup finansowych świata i największa instytucja finansowa w strefie euro pod względem kapitalizacji.

