Mostostal Zabrze wnioskuje o arbitraż ws. umowy w ramach projektu w Redzikowie



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Mostostal Zabrze skierował do Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu wezwanie na arbitraż przeciwko Wood Environment & Infrastructure Solutions, Inc., podała spółka.

"Wezwanie na arbitraż dotyczy zawarcia, wykonania oraz odstąpienia od umowy na wykonanie robót budowlanych, dostawę i montaż konstrukcji stalowej, dostawę i montaż HVAC i instalacji wodno-kanalizacyjnych oraz montaż rurociągów paliwowych w ramach budowy bazy systemu AEGIS Ashore w Redzikowie" - czytamy w komunikacie.

Wezwanie na arbitraż obejmuje kwotę 24,2 mln zł (powiększoną o należne odsetki), której zapłaty emitent żąda od Wood tytułem (1) wynagrodzenia za roboty podstawowe (2) wynagrodzenia za roboty dodatkowe oraz (3) odszkodowania za wydłużenie okresu realizacji umowy, podano także.

"Wezwanie na arbitraż stanowi element działań emitenta zmierzających do pełnego rozliczenia umowy. Emitent podjął decyzję o złożeniu wezwania na arbitraż, gdyż pomimo starań Wood nie odpowiedział na propozycje porozumienia. Emitent będzie nadal podejmował próby polubownego zakończenia sporu" - czytamy dalej.

Mostostal Zabrze realizuje inwestycje budowlane dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego, hutniczego, motoryzacyjnego, energetyki, budownictwa związanego z ochroną środowiska, obiektami użyteczności publicznej oraz infrastrukturą komunikacyjną. Produkuje i zajmuje się montażem konstrukcji stalowych oraz wykonuje specjalistyczne prace montażowe w sektorze energetycznym. W 2017 r. spółka miała 650,4 mln zł skonsolidowanych przychodów.

