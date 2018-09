GUS: Powierzchnia oddanych budynków niemieszkalnych wzrosła o 1,7% r: r w I półr.



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Liczba nowych budynków niemieszkalnych oddanych w Polsce do użytkowania spadła do 11 204 w I poł. 2018 r., co oznacza spadek o 3,3% r/r, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Łączna powierzchnia użytkowa ogółem nowych i rozbudowanych budynków niemieszkalnych wyniosła 7 714,1 tys. m2, tj. o 1,7% więcej niż w roku poprzednim.

"Największe wzrosty oddanej do użytkowania powierzchni odnotowano dla budynków biurowych (94,6%) oraz handlowo-usługowych (33,5%). Pod względem przekazanej do eksploatacji powierzchni budynków niemieszkalnych w I półroczu 2018 roku przeważały (44,9% powierzchni) budynki przemysłowe i magazynowe. Znaczące udziały miały pozostałe budynki niemieszkalne (21,8%) oraz budynki handlowo-usługowe (14,5%)" - czytamy w komunikacie.

Największą powierzchnię użytkową budynków niemieszkalnych w I półroczu 2018 r. oddano do użytkowania w województwach: mazowieckim (1 244,3 tys. m2), wielkopolskim (991,5 tys. m2) i śląskim (956,8 tys. m2), najmniejszą zaś w lubuskim (147,8 tys. m2), opolskim (183,4 tys. m2) i świętokrzyskim (208,1 tys. m2). Największy przyrost powierzchni w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego odnotowano w województwie świętokrzyskim (wzrost o 70,4%), śląskim (38,3%), pomorskim (30,2%) oraz małopolskim (27,1%), podał również GUS.

"W I półroczu 2018 roku wydano pozwolenia na budowę dla 17 474 nowych budynków niemieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 11 029,3 tys. m2. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego dla liczby budynków odnotowano spadek o 7,6%, natomiast dla powierzchni - wzrost o 7,2%. Wzrost planowanej do wybudowania powierzchni użytkowanej nowych budynków niemieszkalnych notowano dla hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego (więcej o 79,8%), budynków przemysłowych i magazynowych (22,4%), handlowo-usługowych

(11,7%) oraz dla ogólnodostępnych obiektów kulturalnych, budynków o charakterze edukacyjnym, budynków szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynków kultury fizycznej (4,1%). W strukturze powierzchni użytkowej nowych budynków, na budowę których wydano pozwolenia dominowały budynki przemysłowe i magazynowe (43,3%) oraz pozostałe budynki niemieszkalne (21,9%)" - czytamy dalej w raporcie.

Ponadto w I półroczu 2018 r. wydano 23 152 pozwolenia na budowę lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym budowy nowych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, co stanowi wzrost o 4,7% w stosunku do I półrocza 2017 roku, podał też GUS.

(ISBnews)