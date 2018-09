Biedroń ogłosił w tym tygodniu, że w tegorocznych wyborach samorządowych nie będzie się ubiegał ponownie o funkcję prezydenta Słupska, wystartuje natomiast w do rady tego miasta. Ponadto Biedroń zapowiedział, że w lutym przyszłego roku zaprezentuje nowy projekt polityczny, jego nazwę, program i struktury. Wcześniej zamierza odwiedzić ponad 40 miast w Polsce.

"W polityce liczą się fakty i wybory. O ile zrozumiałem, to pan Biedroń będzie startował w wyborach do Parlamentu Europejskiego. (…) Niech się zweryfikuje w tych wyborach, niech zobaczy, co to znaczy stworzyć struktury ogólnopolskie" – powiedział Czarzasty w piątek w Radiu Plus.

Dodał, że ewentualne wsparcie ze strony SLD będzie zależało od samego Biedronia. "Jeżeli będzie chciał, żeby mu pomóc, to mu pomożemy. (…) Jak już się zdecyduje i powie, co tworzy i powie, jaki ma program, to dlaczego mamy nie pomagać ludziom, którzy są progresywni i uśmiechnięci do świata" - powiedział szef SLD.

Ocenił, że Biedroń "na razie przedstawia wizję bardzo prodemokratyczną". "Cierpliwie, z uśmiechem na ustach, trzymając kciuki czekamy" - dodał Czarzasty.