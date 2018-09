Eurostat: PKB wzrósł o 0,4% kw: kw w strefie euro i w całej UE w II kw. 2018 r.

Jesienią tego roku grupa Tauron udostępni w Katowicach usługę car-sharingu, czyli wynajmu auta na czas. Do dyspozycji mieszkańców, przedsiębiorców i turystów będzie 20 samochodów elektrycznych. Powstanie też niezbędna do tego infrastruktura - w sumie 22 terminale do ładowania aut.