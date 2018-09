Dane na temat wniosków patentowych złożonych na mocy traktatu o współpracy patentowej pokazują, że na każdy milion dol. wydatków na badania i rozwój Chiny generują 0,08 zgłoszeń patentowych - to mniej niż połowa średniej OECD. Poziom ten jest znacznie poniżej wyników osiąganych przez Japonię, Koreę Południową i Niemcy.

Co jest powodem tak słabego wyniku? Badania Bloomberg Economics sugerują, że częściowo za niski wskaźnik patentów odpowiada dominująca obecność państwa w gospodarce, co ogranicza potencjał do przyszłego wzrostu.

>>> Czytaj też: Jak będzie wyglądał świat zdominowany przez Chiny? Wartości Zachodu same się nie utrzymają