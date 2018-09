"The Times": przygotowana dawka Nowiczoka mogła zabić 4 tys. osób

Źródło: PAP

Brytyjskie służby bezpieczeństwa uważają, że gdyby użyto całej dawki środka paraliżująco-drgawkowego Nowiczok, przygotowanej z myślą o ataku na Siergieja Skripala, mogłoby to doprowadzić do śmierci nawet 4 tys. osób - pisze w piątek dziennik "The Times".