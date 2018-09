Grupa WP liczy na finalizację jeszcze w tym roku kolejnej akwizycji



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Grupa WP liczy, że jeszcze w tym roku sfinalizuje kolejną akwizycję, poinformował prezes Jacek Świderski. Firma rozgląda sie za przejęciami w e-commerce, również z działalnością w regionie środkowoeuropejskim.

"Jesteśmy obecni w wielu procesach i liczę, że jeszcze w tym roku będziemy w stanie się czymś pochwalić" - powiedział Świderski podczas spotkania z dziennikarzami.

Według jego słów, w grze jest "jeden duży" temat akwizycyjny i "kilka małych"; chodzi o firmy z działalnością w Polsce i regionie.

Dług netto/EBITDA Grupy WP kształtuje się obecnie na ok. 1,5x, co - w ocenie zarządu - stanowi "dobry punkt startowy do akwizycji".

Finansowa przestrzeń akwizycji to - według słów przedstawicieli zarządu - rząd "kilkuset milionów złotych". Grupa dysponuje m.in. linią kredytową na 500 mln zł.

Dotychczas od IPO Grupa WP wydała ok. 250 mln zł na akwizycje, zdecydowanie umacniając pozycję w e-commerce.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

