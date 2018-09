Grupa WP: W tym roku będą miesiące pozytywnej rentowności segmentu TV



Warszawa, 07.09.2018 (ISBnews) - Grupa WP liczy, że powinny w tym roku być miesiące pozytywnej rentowności EBITDA segmentu TV, poinformował prezes Jacek Świderski.

"Podtrzymujemy, że w tym roku powinny być miesiące kiedy TV wyjdzie na plus" - powiedział Świderski podczas spotkania z dziennikarzami.

Oglądalność kanału WP wzrosła do 0,45%, wskazał prezes grupy. "Mimo mniejszego zasięgu technicznego i mniejszej biblioteki programowej jesteśmy liderem na mux8. Nasz działalność TV jest wciąż na początku drogi, choć jest już pewnym osiągnięciem przewaga nad niektórymi programami tematycznymi z portfela TVP" - ocenił.

Wirtualna Polska to holding spółek mediowych i e-commerce'owych. Według badania Gemius/PBI w grudniu 2017 z produktów internetowych WP korzystało 20,8 mln Polaków. Grupa jest właścicielem Domodi oraz Allani (moda), Homebook (dom i wystrój wnętrz), Wakacje.pl, Nocowanie.pl oraz eHoliday (turystyka), a także Money.pl, TotalMoney.pl oraz Finansowysupermarket.pl (usługi finansowe).

(ISBnews)