Morawiecki podczas swojego wystąpienia odniósł się m.in. do sobotniej konwencji wyborczej inaugurującej kampanię Koalicji Obywatelskiej.

"Znakiem firmowym PiS jest to, że możemy, że potrafimy. Nie tak jak premier Donald Tusk, sprzed kilku lat: jak coś jest niemożliwe, to jest niemożliwe - tak sobie opowiadali (...) Nie wiem po co oni teraz powołali gabinet cieni, przez osiem lat mieli tak naprawdę gabinet cieni" - mówił premier.

"Pozorowane działania (...), to są rządy PO i PSL. Dzisiaj na tym swoim slajdzie - chociaż to ja jestem mistrzem power pointa, no ale podczepiają się pod nasze sukcesy - wymienili listę grzechów, tego, co nie zrobili przez osiem lat" - ocenił szef rządu.

Przekonywał, że Wrocław był dla niego zawsze miastem walki o wolność. "Zawsze wtedy marzyliśmy, że kiedyś Polska będzie sprawiedliwa, że będzie krajem dumnym, wolnym, pięknym i szczęśliwym. I do takiej Polski doprowadzimy" - zapowiedział premier. "Po drodze te wybory (samorządowe) i kolejne wybory. Musimy zwyciężyć. Tylko w naszej spójności jest szansa, tylko w tym, jak będziemy razem, jak będziemy współpracowali ze sobą, jak będziemy wierzyli, że ta zmiana, teraz przed nami, może być - ta dobra zmiana - utrwalona na dobre" - mówił szef rządu.

"Wprowadzane być mogą nowe, wspaniałe projekty dla ludzi, ale tylko wtedy, kiedy zwyciężymy. Więc proszę wszystkich rodaków, żebyście - tak, jak trzy lata temu zaufaliście PiS i tego zaufania nie zawiedliśmy - zaufali nam po raz kolejny teraz na te wybory samorządowe" - apelował Morawiecki.

Zapewnił, że PiS nie tylko liczy na głosy Polaków, ale także liczy się z ich głosami. "Dzięki temu będziemy mogli, będziemy potrafili stworzyć taką Polskę, o jakiej zawsze wspólnie (...) marzyliśmy" - podsumował premier. (PAP)

Autor: Marcin Musiał