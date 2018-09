Służby ratunkowe, które nadal przeszukują gruzy po budynkach zawalonych w wyniku trzęsienia ziemi, informują o dwóch osobach zaginionych. W trzęsieniu najbardziej ucierpiała miejscowość Atsuma, zamieszkiwana przez 4600 osób. Tam zginęły 33 osoby.

Trzęsienie spowodowało ogromne szkody na wyspie. Dwa dni trwało przywracanie prądu, którego pozbawionych zostały niemal 3 miliony ludzi. Zakłócony został transport zarówno lądowy, jak i powietrzny.

Była to druga w mijającym tygodniu katastrofa żywiołowa w Japonii. We wtorek w południowo-zachodnią część kraju uderzył tajfun Jebi, najpotężniejszy w tym rejonie od 25 lat. Tajfun zabił 11 osób, a ponad 600 zostało rannych. Tam także doszło do ogromnej awarii prądu, a zniszczeniu uległy setki domów. (PAP)