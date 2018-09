W długoterminowej perspektywie Grecja będzie stabilna tylko pod warunkiem kontynuowania reform i realizowania inwestycji - podkreślił Cipras, przemawiając na otwarciu targów handlowych w Salonikach na północy kraju.

"Jesteśmy zdeterminowani, by dotrzymać umowy (z wierzycielami - PAP)" - oświadczył. Jak dodał, grecka gospodarka rośnie, a bezrobocie stale spada.

20 sierpnia br. Grecja zakończyła trzeci program pomocowy Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Łącznie w ciągu ośmiu lat w ramach wszystkich trzech programów ratunkowych kraj otrzymał kredyty opiewające na 288,7 mld euro.

Bolesne reformy pozwoliły na powrót do wzrostu gospodarczego - w 2017 roku wzrost wyniósł 1,4 proc. PKB, a w latach 2018–2019 prognozowany jest na ok. 2 proc. PKB; zniknął też ponad 15-procentowy deficyt budżetowy. Wskaźniki ekonomiczne są jednak dalekie od zadowalających - kraj boryka się z najwyższym w UE długiem publicznym wynoszącym 180 proc. PKB, a co piąty Grek (19,5 proc.) nie ma pracy.

Przed wystąpieniem Ciprasa pod halą targów w Salonikach tysiące Greków protestowały przeciwko porozumieniu z sąsiednią Macedonią w sprawie zmiany nazwy tego kraju. Saloniki to stolica greckiej prowincji Macedonia. Według szacunków policji w proteście udział wzięło ponad 15 tys. osób.

Policja użyła gazu łzawiącego wobec grupy osób, która odłączyła się od protestujących i zaczęła obrzucać funkcjonariuszy kamieniami. Grecka telewizja państwowa pokazała, jak policyjne oddziały prewencji goniły manifestantów w pobliżu barierek ustawionych wokół hali targów.

Porozumienie o zmianie nazwy państwa macedońskiego Skopje i Ateny zawarły w czerwcu. Była jugosłowiańska republika zgodziła się na zmianę konstytucyjnej nazwy państwa na Republika Macedonii Północnej, w zamian za co Ateny zobowiązały się do odstąpienia od blokowania integracji Skopje z Unią Europejską i NATO.

Inicjatorzy osiągniętego porozumienia - premierzy Grecji i Macedonii: Cipras i Zoran Zaew - spotkali się w swoich krajach z ostrym sprzeciwem i zostali wręcz oskarżeni o "narodową kapitulację".

Grecja od lat domagała się od Macedonii zmiany nazwy, twierdząc, że obecna implikuje roszczenia terytorialne wobec jej własnej prowincji o tej samej nazwie, miejsca urodzenia Aleksandra Wielkiego, a Skopje uzurpuje sobie prawo do greckiego dziedzictwa i historii.

>>> Czytaj także: Złudzenie równości. Odebranie ziemi białym nie sprawi, że RPA wyjdzie na prostą