Premier Czech: wszyscy przybysze z Afryki Płn. to nielegalni imigranci

Źródło: PAP

Wszyscy ludzie przybywający do Europy na łodziach przez Morze Śródziemne z Afryki Północnej to w rzeczywistości emigranci zarobkowi, pozbawieni prawa do azylu w Unii Europejskiej - ocenił premier Czech Andrej Babisz w wywiadzie dla dziennika "Bild".