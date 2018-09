To osoby zwerbowane już przez polskie firmy, mające ważne pozwolenia na prace wystawione przez urzędy wojewódzkie. Na przyjazd do Polski czekają Hindusi, Nepalczycy i Banglijczycy. Część z nich bezskutecznie próbuje zarejestrować swój wniosek o wizę już od ośmiu miesięcy. Problemem są braki kadrowe. Wydział konsularny w ambasadzie w New Delhi liczy cztery osoby, dlatego placówka od początku roku wydała zaledwie 3,5 tys. wiz pracowniczych.

Zainteresowania nie wytrzymują serwery Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Po tym, jak na skrzynkę e-mailowa jednego dnia trafiło ponad 120 tys. wiadomości, system zgłoszeń przestał działać. Teraz ubiegający się o wizę mogą jedynie korzystać z systemu e-Konsulat. Jak jednak donoszą agencje pośrednictwa pracy, strona zawiesza się na chwile przed tym, gdy wiadomo jest, iż zostaną udostępnione nowe wolne miejsca do składania wniosków. To wszystko potwierdza, ze migracje do Polski to już nie tylko Ukraina czy Białorus. Jej drugim filarem jest subkontynent indyjski.

