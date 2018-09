W czwartek zapadną decyzje najważniejszych banków centralnych w Europie.

Ekonomiści nie spodziewają się wielu nowych informacji po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego. Po czerwcowym ogłoszeniu zakończenia programu skupu aktywów od stycznia 2019 r. i zapowiedzi, że nie będzie podwyżek co najmniej do końca lata przyszłego roku, cała dalsza komunikacja EBC była zbieżna z tym scenariuszem. Co więcej kierownictwo banku sygnalizowało, że jest zadowolone z tego, w jakim kierunku podążają rynki.

"Brak zmian w przekazie i nastawieniu (EBC - PAP) jest najbardziej prawdopodobnym wynikiem wrześniowego posiedzenia" - napisano w raporcie Barclays.

Bank of England po podniesieniu stóp proc. w sierpniu o 25 pb zapowiadał, że nie planuje kolejnych podwyżek w najbliższym czasie, a rynek spodziewa się, że bankierzy dotrzymają słowa.

"Po BoE (...) nie spodziewamy się żadnych nowych informacji. (...) Mało prawdopodobne, by dalsze podwyżki miały być rozważane, przynajmniej dopóki niepewność związana z Brexitem się nie zakończy" - napisali ekonomiści Wells Fargo.

Na drugą połowę tygodnia zaplanowano publikację danych z gospodarki USA.

W czwartek zostaną opublikowane dane o inflacji CPI oraz inflacji bazowej za sierpień. Konsensus rynkowy zakłada spadek dynamiki CPI do 2,8 proc. rdr z 2,9 proc. w lipcu oraz utrzymanie się inflacji bazowej na poziomie 2,4 proc. Preferowaną miarą zmienności cen dla Fed jest deflator PCE, jednak jest on publikowany pod koniec miesiąca.

W piątek inwestorzy poznają wskaźniki dotyczące produkcji i sprzedaży detalicznej. Rynek prognozuje wzrosty w ujęciu mdm o odpowiednio 0,4 proc. i 0,6 proc.

W ocenie Christopha Balza, ekonomisty Commerzbanku publikowane w tym tygodniu dane powinny potwierdzić, że amerykańska gospodarka rozwija się w przyzwoitym tempie przy umiarkowanej inflacji.

"W strefie euro lipcowe dane o produkcji powinny jednak sygnalizować, że gospodarka w III kwartale rosła jedynie umiarkowanie" - dodał.

Dane o produkcji przemysłowej w strefie euro za lipiec zostaną opublikowane w środę. Konsensus zakłada spadek wskaźnika o 0,3 proc. mdm.

We wtorek inwestorzy poznają sierpniowy odczyt indeksu ZEW. Rynek spodziewa się, że wskaźnik oczekiwań gospodarczych spadnie do minus 14 pkt. z minus 13,7 pkt.

"W przypadku danych ZEW spodziewamy się spadku wartości indeksu w ślad za spadającymi giełdami w Europie i oczekiwaniami pogorszenia wyników europejskich firm" - napisali ekonomiści BZ WBK.

Największym źródłem niepewności są, zdaniem ekonomistów, kwestie polityki handlowej. W piątek wieczorem rynek zaskoczyły wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa, który ogłosił, że ma przygotowane kolejne cła na towary importowane z Chin o wartości 267 mld USD.

Wcześniej Waszyngton zagroził obłożeniem karnymi cłami towarów importowanych z Chin o wartości 200 mld USD.

"Szacujemy długoterminowy wpływ rosnącego protekcjonizmu między USA a Chinami na 0,2-0,4 proc. PKB, przy czym dla USA wpływ będzie bliżej dolnej granicy tego przedziału" - napisali ekonomiści Barclays.

Przed piątkową sesją na Wall Street rynek poznał sierpniowy raport z rynku pracy USA. Wyższa od oczekiwań okazała się zarówno liczba nowych miejsc pracy, jak i dynamika wynagrodzeń godzinowych.

Komentując dane Loretta Mester, prezes Fed w Cleveland oceniła, że "całkiem mocne" dane z rynku pracy wspierają ścieżkę stopniowych podwyżek, zaś szef Fed w Dallas Robert Kaplan podtrzymał ocenę, że do osiągnięcia "neutralnej stopy proc." potrzebne są jeszcze trzy lub cztery podwyżki.

Po publikacji danych umocnił się dolar, a w skali całego tygodnia indeks dolara do koszyka walut wzrósł o 0,2 proc.

Ubiegły tydzień nie był udany dla amerykańskich giełd. Przez cztery sesje (w poniedziałek Amerykanie obchodzili Święto Pracy) Dow Jones stracił 0,2 proc., a S&P 500 poszedł w dół o 1 proc. Gorzej radził sobie Nasdaq, który spadł o 2,6 proc. i zanotował najsłabszy początek września od 2008 r.

Indeksom ciążyły spółki technologiczne. Członkowie zarządów Facebooka i Twittera zeznawali przed Kongresem ws. niepodjęcia wystarczających działań, które miałyby na celu powstrzymanie rosyjskiej ingerencji w wybory prezydenckie w USA w 2016 r., a notowania ich spółek szły w dół.

Mocno zniżkowała Tesla. Dwóch ważnych menedżerów (główny księgowy oraz szefowa kadr) zdecydowało o odejściu z firmy zajmującej się produkcją elektrycznych samochodów. Rynku nie uspokoił zaś prezes i założyciel Tesli, który wziął udział w komediowej audycji na żywo i w jej trakcie zapalił marihuanę oraz spróbował whisky. W sierpniu media informowały, że członków rady zarządzającej Teslą martwi używanie przez Muska rekreacyjnych narkotyków.

Wrzesień historycznie był trudnym miesiącem dla inwestorów na Wall Street. Od 1950 r. był to najsłabszy miesiąc zarówno dla DJI, jak i S&P 500. Średnio Dow Jones tracił we wrześniu 0,7 proc., a S&P 500 spadał o 0,5 proc. Notowany od 1971 r. Nasdaq przeciętnie jest we wrześniu na minusie o 0,5 proc.

Uwagę inwestorów będzie przyciągać także sytuacja na rynkach wschodzących. Do Turcji i Argentyny, które zmagają się z gwałtownym osłabieniem walut, w ubiegłym tygodniu dołączyła RPA, której PKB spadło drugi kwartał z rzędu, co oznacza wejście w recesję po raz pierwszy od 2009 r.

Turecki bank centralny (CBT) 13 września zbierze się na posiedzenie. W ubiegły poniedziałek bank zapowiedział zmianę w polityce monetarnej na najbliższym posiedzeniu.

Ekonomiści Barclays spodziewają się podniesienia stóp proc. o 300 pb, choć zaznaczają, że nie jest wykluczony nawet większy ruch. Obecnie główna stopa CBT wynosi 17,75 proc.

Inflacja w Turcji przyspieszyła w sierpniu do 17,9 proc. rdr z 15,9 proc. w lipcu. Kurs USD/TRY poszedł w tym roku w górę o ok. 70 proc.

***

Poniżej dane i wydarzenia makro w tygodniu 10-16 września 2018 r.

Poniedziałek: Chiny - CPI i PPI za VIII; Wlk. Brytania - bilans handlowy, produkcja przemysłowa i szacunek PKB za VII; Turcja - PKB za II kw.

Wtorek: Niemcy - indeks ZEW za VIII; USA - JOLTS i zapasy hurtowników za VII.

Środa: USA - wystąpienie J. Bullarda z Fed, PPI za VIII; strefa euro - produkcja przemysłowa za VII.

Czwartek: USA - CPI i inflacja bazowa za VIII, nowi bezrobotni w ub. tygodniu, wystąpienie R. Bostic z Fed; strefa euro - decyzja EBC; Wlk. Brytania - decyzja BoE; Turcja - decyzja CBT;

Piątek: USA - sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa za VIII; Chiny - sprzedaż detaliczna za VIII; strefa euro - bilans handlowy za VII

Maciej Jaszczuk (PAP Biznes)