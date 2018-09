Obajtek powiedział, że prawda jest kompromitująca dla poprzedniej ekipy politycznej.

"Rozkradali państwo przez osiem lat, a patrząc szerzej: trzy dekady. W paskudny sposób godzili się na grabienie majątku narodowego, kombinowali. Nie jak zwiększyć bogactwo Polski, ale jak wyrwać skarbowi państwa kolejne zasoby, firmy, jak się na tym uwłaszczyć. A gdy nie potrafili, czy nie mogli tego zrobić, to otorbiali te spółki, oplatali je siecią powiązań, spółeczek, umów transferujących zyski do prywatnych kiszeni, odsączali z pieniędzy" - mówi Obajtek tygodnikowi.

"I ci ludzie, którzy sami wyciągnęli dziesiątki milionów z tych spółek teraz mają czelność drukować plakaty, że +PiS wziął miliony+. A mowa o ekipie, która właśnie to złodziejstwo zatrzymała!" - powiedział szef Orlenu.

Według niego mechanizm żerowania na spółkach skarbu państwa miał miejsce także w Orlenie. "Metoda była prosta: jeśli gdzieś jakiś wycinek był zyskowny, to otaczało się go siecią umów i kontraktów, które odsączały zysk. Następnie tak osłabioną strukturę sprzedawało się za pół darmo kumplom i zaczynało w kolejnym miejscu. Dzisiaj musimy część spółek zależnych reanimować, odtwarzać. Również dlatego, że mając w grupie Orlen pewne usługi, możliwości, korzystano z zewnętrznych dostawców. Pewne działania zaczęto już za mojego poprzednika, my mocno przyspieszamy" - tłumaczy Obajtek.

"Ten proces wyprowadzania majątku poza Orlen miał jeszcze jeden niekorzystny skutek: zmniejszenie bezpieczeństwa infrastruktury i pracy Orlenu. Część krytycznych dla funkcjonowania elementów była całkowicie poza naszą kontrolą" - dodał.

>>> Czytaj też: Europa wypowiada posłuszeństwo USA. Czy Stary Kontynent stać na strategiczną niezależność?