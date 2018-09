BGŻ BNP Paribas wdrożył z Autenti projekt paperless dla umów kredytowych online



Warszawa, 10.09.2018 (ISBnews) - Bank BGŻ BNP Paribas wdrożył wspólnie z firmą Autenti podpis elektroniczny usprawniający procesy kredytowe, podał bank. Dzięki wdrożeniu rozwiązania Autenti w banku, podpisywanie umów kredytowych możliwe będzie online.

"Musimy iść z duchem czasu, dbać o satysfakcję naszych klientów, ale również o nasz czas, satysfakcję z pracy i środowisko. Wprowadzenie do obsługi bankowej nowoczesnych rozwiązań technologicznych pozwala nam osiągnąć te wszystkie cele jednocześnie" - powiedział dyrektor zarządzający Pionu Sprzedaży Consumer Finance w Banku BGŻ BNP Paribas Krzysztof Wojciechowski, cytowany w komunikacie.

Firma Autenti, która jeszcze jako startup w 2016 roku zwyciężyła pierwszą polską edycję BNP Paribas International Hackathon, zaproponowała oprogramowanie usprawniające zawieranie umów bankowych poprzez zastosowanie podpisu elektronicznego. Dzięki wdrożeniu rozwiązania Autenti w Banku BGŻ BNP Paribas podpisywanie umów kredytowych możliwe będzie online, na dowolnym urządzeniu elektronicznym z dostępem do sieci, podano również.

"Z radością angażujemy się w projekty, w których - dzięki zastosowaniu najnowszych technologii i dostosowaniu ich do przepisów prawa - możemy optymalizować procesy i czynić je innowacyjnymi. Bank BGŻ BNP Paribas od samego początku współpracy dał się poznać jako instytucja wyjątkowo otwarta na nowe technologie. W efekcie zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy w banku rozwiązanie, które jest pierwszym tego typu na polskim rynku. Dzięki niemu procesy kredytowe obsługiwane będą w pełni online, co wygeneruje znaczące oszczędności czasu i pieniędzy, nie mówiąc już o wygodzie i zadowoleniu stron" - dodał CEO i założyciel Autenti Grzegorz Wójcik.

Autenti gwarantuje bankowi pełną obsługę w zakresie procesu e-transakcji. Platforma ewidencjonuje łańcuch zdarzeń pomiędzy stronami zawierającymi umowę, a dowody umieszcza na trwałym nośniku. Pełni rolę zaufanej strony trzeciej, gwarantując autentyczność raz podpisanych dokumentów i zabezpieczając listę potwierdzonych dowodów czynności podejmowanych w procesie ich podpisywania.

Bank BGŻ BNP Paribas jest członkiem wiodącej międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas. Jest bankiem uniwersalnym, notowanym na GPW.

