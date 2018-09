Akcjonariusze Introlu zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia skupu maksymalnie 500 tys. akcji w celu umorzenia, za kwotę nie wyższą niż 2 mln zł, wynika z uchwał podjętych na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu. "Na podstawie upoważnienia zawartego w treści niniejszej uchwały zostanie nabytych maksymalnie do 500 000 akcji zwykłych spółki, na okaziciela dopuszczonych do obrotu na GPW. Akcje zostaną nabyte za łączną kwotę nie wyższą niż 2 000 000,0 zł" – czytamy w uchwale.

Marie Brizard Wine & Spirits (MBWS) obniżył prognozę skonsolidowanego wyniku EBITDA do pomiędzy -20 mln euro a -23 mln euro w I poł. 2018 r. i pomiędzy -20 mln euro a -25 mln euro w całym 2018 r., podała spółka. "Informacje dostępne w związku z pracami nad zamknięciem rachunków za I poł. 2018 r. prowadzą do tego, by oczekiwać skonsolidowanej EBITDA za ten okres w przedziale od -20 mln euro do -23 mln euro" – czytamy w komunikacie.

Firma Oponiarska Dębica odnotowała 67,64 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2018 r. wobec 62,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Goodyear Holdings, akcjonariusz Firmy Oponiarskiej Dębica (FO Dębica), posiadający 11 232 912 akcji spółki, stanowiących ok. 81,4% kapitału zakładowego, zażądał umieszczenia w ogłoszonym porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia zwołanego na 25 września 2018 r. punktu mówiącego o podjęciu uchwał w sprawie zmiany statutu spółki i upoważnienia zarządu spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia zarządu do pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru w całości lub części za zgodą rady nadzorczej, podała FO Dębica. >>>>

Pekabex odnotował 22,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 9,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Capital Park odnotował 31,43 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 17,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pragma Inkaso odnotowało 1,38 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,85 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Aplisens odnotował 7,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 6,38 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Aplisens liczy na rozpoczęcie sprzedaży w Stanach Zjednoczonych w 2019 r., planuje też rozpoczęcie sprzedaży w Turcji, poinformował prezes Adam Żurawski. >>>>



Gra "Top Speed" T-Bulla zadebiutowała w chińskim sklepie Xiaomi/Mi Game Center, podała spółka. Gra będzie dostępna na terenie Chińskiej Republiki Ludowej (bez Hong Kongu, Makao i Tajwanu). >>>>

Celon Pharma nawiązała współpracę z biofarmaceutyczną firmą Pure Biologics w zakresie prac badawczo-rozwojowych w obszarze leków biotechnologicznych, podała spółka. Efektem współpracy będzie identyfikacja potencjalnych kandydatów na leki biotechnologiczne, które w kolejnym etapie zostaną rozwinięte przez Celon Pharma w obszarze przedklinicznym i klinicznym. >>>>

Szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej ABC Data w sierpniu 2018 roku wyniosły 353 mln zł, podała spółka. >>>>

MZN Property odnotowało 1,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2018 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Bank BGŻ BNP Paribas wdrożył wspólnie z firmą Autenti podpis elektroniczny usprawniający procesy kredytowe, podał bank. Dzięki wdrożeniu rozwiązania Autenti w banku, podpisywanie umów kredytowych możliwe będzie online.>>>>

Global Cosmed miał 142,7 mln zł skonsolidowanych przychodów i 5,1 mln zł skonsolidowanej EBITDA w I poł. 2018 roku, podała spółka, przedstawiając wstępne szacunki tych danych. >>>>

Oferta Mirbudu, warta 43,72 mln zł brutto, została wybrana w postępowaniu przetargowym miasta Świnoujście na "Budowę kompleksu obiektów sportowych przy Centrum Edukacji Zawodowej i Turystyki w Świnoujściu wraz z rozbudową szkoły", podała spółka. >>>>

Kruk ocenia, że ogłoszony w lipcu przegląd opcji strategicznych grupy zakończy się jeszcze w tym roku, poinformował prezes Piotr Krupa. >>>>

Kruk zakłada, że inwestycje grupy w II połowie roku przekroczą 500 mln zł, z czego co najmniej połowa środków będzie zainwestowana w Polsce. Przyszły rok ma być także rekordowy pod względem nakładów na zakup portfeli, poinformowali przedstawiciele zarządu. Kruk oczekuje wzrostu spłat z portfeli i utrzymania wskaźnika kosztów do spłat na poziomie ok. 29% w kolejnych kwartałach z tendencją do jego obniżania w dłuższym okresie. >>>>

Kruk odnotował 98,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 101,44 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Spółki majątkowa i życiowa Uniqa wypracowały łącznie zysk netto wysokości 23,6 mln zł w I półroczu 2018 r., co oznacza wzrost o 21% r/r, podała Uniqa. >>>>

Zarząd Atende uchwalił rozpoczęcie procesu wydzielenia działalności operacyjnej do nowej spółki zależnej, podała spółka. >>>>