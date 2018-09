Do tematu budowy w Podlaskiem lotniska regionalnego wrócił w swojej kampanii wyborczej kandydat Zjednoczonej Prawicy na prezydenta Białegostoku Jacek Żalek. Zadeklarował, że jeśli wygra, to miasto dołoży do tej inwestycji z własnego budżetu przynajmniej jedną czwartą potrzebnej kwoty.